Экономика Валюта дорожает: Курс доллара в Украине вырос до максимального значения за год

2022-01-18 15:15

Валюта США на наличном рынке выросла до максимальных значений за год, свидетельствуют данные BIN.ua во вторник, 18 января.

Курс продажи наличного доллара вырос на 25 копеек до 28,45 UAH/USD, курс покупки – на 23 копейки до 28,15 UAH/USD.

За последний год максимальное значение доллара было зафиксировано 23 января 2021 года - 28,25 гривен. Средний курс покупки евро вырос на 22 копейки до 31,98 UAH/EUR, курс продажи - на 21 копейку до 32,41 UAH/EUR.

Напомним, НБУ установил на 18 января официальный курс гривны на уровне 28,12 за доллар.