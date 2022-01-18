Политика В Украину прилетит госсекретарь США: первые подробности

2022-01-18 17:00

 

В среду, 19 января, с официальным визитом в Киев прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пока что неизвестен график его встреч, а также темы, которые будут обсуждаться с руководством Украины.

Предположительно, главными темами станут обеспечение безопасности Украины из-за стягивания Россией своих войск к украинской границе, военная помощь и введение санкций в случае масштабной атаки войск РФ.

Напомним, 17 января Блинкен встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау. В ходе встречи он подтвердил твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

10-13 января состоялись три раунда переговоров - делегаций России и США в Женеве, заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ. Блинкен заявлял, что по окончанию переговоров США планируют провести консультации с союзниками и партнерами.

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Политика

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19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен 2022-01-18 14:16