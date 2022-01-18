Политика Покидают Украину: Россия начала вывозить семьи своих дипломатов

2022-01-18 18:55

 

Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов еще за неделю до интенсивных переговоров РФ из США и НАТО по скоплению войск возле территории Украины.

В частности, 5 января страну покинули 18 человек. В основном это женщины и дети, пишет газета The New York Times сcылаясь на украинских и американских чиновников.

По информации издания, еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в последующие несколько дней. А дипломатам в двух других консульствах вроде бы сказали подготовиться к выезду. Таким образом, считают в США, Россия может готовиться к наступлению.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – пишет издание.

В МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, но о родственниках дипломатов информацию не предоставили.

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