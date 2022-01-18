Политика Украина должна участвовать в переговорах - Блинкен

2022-01-18 20:40

 

Энтони Блинкен провел беседу с Сергеем Лавровым и подчеркнул, что Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина. Об этом сообщает журналистка The National Джойс Карам во вторник, 18 января.

Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров о стратегической стабильности, прошедшие на прошлой неделе. Блинкен подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг стягивания Россией военных к границе Украины.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, что НАТО предлагает России провести серию встреч. На встречах предлагается обсудить вопросы евробезопасности и ситуации на границе с Украиной.

Также сообщалось, что в ЕС опасаются фактического присоединения ОРДЛО к России. В Европарламенте заявили, что существует риск постепенного фактического присоединения так называемых "Л/ДНР" к России.

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Эрдоган высказался о возможности войны Украины с Россией 2022-01-18 20:00