Политика В США не считают переговоры с Россией провальными

2022-01-18 21:00

США обсудили с партнерами в ООН действия на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Переговоры США с Россией по вопросам безопасности не были провальными. Такую оценку дала постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд в интервью The Washington Post во вторник, 18 января.

"Я не считаю, что переговоры провалились, мы продолжаем работать с Россией. Как вы видели, сегодня утром госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Так что мы разговариваем с Россией, но также и очень внимательно наблюдаем за их действиями", - сказала она.

Гринфилд не согласилась с оценкой, что переговоры зашли в тупик. "Мы не собираемся сдаваться, пока они не начнут агрессивные действия", - сказала она.

Дипломат рассказала, что США провели переговоры с партнерами в ООН относительно возможных действий, которые могут быть предприняты в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Если Россия совершит вторжение в Украину, это будет атакой на устав ООН... Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников", - сказала Гринфилд.

Также она отметила, что США обеспокоены военными учениями РФ в Беларуси.

Как известно, на прошлой неделе состоялись ряд переговоров стран Запада с Россией по гарантиям безопасности. В Кремле переговоры считают неудачными.

Также сообщалось, что США не ожидали прорывов от переговоров с Россией. Вашингтон готов к продолжению диалога с Россией по гарантиям безопасности, но это будет зависеть от ситуации вокруг Украины.