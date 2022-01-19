Политика Блинкен рассказал, что США предложили РФ

2022-01-19 19:40

Американская сторона предложила российской два пути - дипломатию или конфликт. Пока преимущество у дипломатии, подчеркнул Энтони Блинкен.

США предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины - дипломатия или конфликт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина в среду, 19 января.

По словам Блинкена, США продолжают пытаться урегулировать конфликт путем дипломатии.

"Я не могу прочесть мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов.

"На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатический, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь - конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии", - резюмировал госсекретарь США.

Напомним, что ранее Зеленский и Блинкен обсудили агрессию РФ. Госсекретарь США приехал в Украину по поручению президента страны, в том числе, чтобы рассказать о переговорах с Россией.

Ранее Блинкен провел телефонную беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина.