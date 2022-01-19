Политика Арестович назвал причину своей отставки

2022-01-19 20:00

Алексей Арестович больше не захотел переступать порог Офиса президента в день приезда Петра Порошенко.

Алексей Арестович подал в отставку с поста внештатного советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ, поскольку увидел признак слабости государства в ситуации с прибытием в аэропорт Жуляны экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко. Об этом он написал в Facebook в среду, 19 января.

В своем посте Арестович раскритиковал как Порошенко, так и нынешнюю власть в стране.

Он считает, что украинское государство "бесконечно слабо в отправлении своих функций", поскольку иначе "лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах".

Арестович утвержает, что не хотел увольняться, но в понедельник понял, что больше не хочет переступать порог Офиса президента, поскольку "слабости простить не может".

"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", – резюмировал он.

Напомним, сегодня Печерский райсуд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. При этом суд постановил арестовать личное имущество его и его супруги Марины Порошенко.

Бывшего президента подозревают в государственной измене. В том, что он якобы разорвал контракты на поставки угля из ЮАР и организовал поставки угля из неподконтрольного Донбасса. Суд разрешил его задержать. Офис генпрокурора требовал в суде арестовать Порошенко с залогом в 1 млрд гривен.