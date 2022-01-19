Политика В МИД России умерили аппетиты по нерасширению НАТО

2022-01-19 20:20

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ готова рассмотреть либо отзыв формулы Бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Об этом он заявил на площадке дискуссионного клуба "Валдай", сообщает "Европейская правда" 19 января.

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал Рябков.

Он добавил, Россия будет обращаться к ответственности Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи", которые привели к нынешнему кризису. Представитель страны-агрессора сказал, что Россия сделает все возможное, чтобы по дипломатическим путям прекратить продолжение интеграции Украины в НАТО.

"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без обретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, по которому нужно пойти для дипломатического решения", - сказал Рябков.