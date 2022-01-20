Политика В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 млн военной помощи от США

2022-01-20 19:05

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию, что США передали Украине 200 млн долларов в рамках дополнительной помощи в сфере обороны и безопасности.

Об этом пишет «Европейская правда» ссылаясь на брифинг в МИД.

«Речь идет не только об оборонном пакете в 60 миллионов долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное. Оборонное, но летальное», – отметил Кулеба.

Также глава МИД добавил, что Соединенные Штаты Америки и дальше будут способствовать усилению обороноспособности Украины.

«Также я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной помощи Украине для безопасности», – добавил он.

200 миллионов не были заранее предусмотрены, это так называемая «скорая оборонная помощь» со стороны США.

«Эти шаги подтверждают, что США действительно преданны поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжают оказывать нам необходимую поддержку», – заявил министр.

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