Политика "Катастрофа для России": Байден рассказал о санкциях для РФ в случае вторжения в Украину

2022-01-20 20:20

Байден заявил, что он лично предупредил Путина и дал понять масштаб этих санкций в ходе их переговоров.

Президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Санкции в случае вторжения в Украину

Байден заявил, что он лично предупредил Путина и дал понять масштаб этих санкций в ходе их переговоров.

"Он никогда не имел дело с такими санкциями, которые я пообещал ввести, если он сделает этот шаг", - заявил Байден.

Президент США отметил, что США подготовили "настолько болезненный" пакет санкций, что никогда до сих пор не применяли против России.

"Если они собираются вторгнуться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать с долларами... Это станет катастрофой для России", - сказал Байден.

При этом Байден отметил, что масштаб этих санкций будет зависеть от того, на что именно решится Путин - полномасштабное вторжение или локальную операцию.

О вероятности нападения на Украину

Джозеф Байден уверен, что Путин не хочет войны с Западом и еще окончательно не решил, нападать или нет на Украину. Президент США думает, что Путин хочет проверить готовность США и НАТО.

"Я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны. Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если он не изменит свои намерения уже сейчас. И я думаю, он всю жизнь будет сожалеть из-за такого решения", - заявил Байден.

Американский президент заверил, что США не будут сокращать свое военное присутствие в Европе.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киеве 19 января заявил, что наращивание российских войск у границ Украины означает, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о нападении практически без предупреждения.

Ранее в Германии высказались против отключения России от SWIFT в случае нападения на Украину.

В Белом доме заявляют, что вопрос отключения России от международной платежной системы SWIFT не снято с повестки дня.