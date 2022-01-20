Политика США ввели санкции против четырех украинских политиков: в чем причина

2022-01-20 21:05

В четверг, 20 января, Министерство финансов США включило четырех украинских политиков в перечень ограничений "за вредоносные действия России за рубежом".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список попали два действующих народных депутата, входящих в "Оппозиционную платформу – За жизнь". Это соратник Медведчука Тарас Козак, который владеет заблокированными телеканалами 112, ZIK, NewsOne и уже находится под санкциями СНБО, и Олег Волошин, главный спикер политической силы по международным вопросам.

Кроме них в списке оказались экс-нардеп Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник, который живет в России с 2014 года, а также бывший вице-премьер Украины Владимир Сивкович, который занимал эту должность при Януковиче. Также давно живет в Российской Федерации.

Ранее мы писали, что после введения пакета санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, российские налоговики пошли на "хитрость" с документами его гражданской жены Натальи Лавренюк, которая тоже попала под санкции СНБО.