Политика Власти США обвинили официальный Минск в воздушном пиратстве и сговоре

2022-01-21 15:48

Минюст США выдвинул обвинение в сговоре с целью воздушного пиратства в отношении четырех белорусских чиновников. Это гендиректор белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения Белаэронавигация Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючиц, а также двое сотрудников органов госбезопасности Беларуси.

Речь идет о рейсе FR4978 самолета авиакомпании Ryanair, который был принудительно посажен в аэропорту Минска в мае 2021 года. В числе прочих, на борту воздушного судна находились четыре гражданина Соединенных Штатов, указали в Минюсте.

Белорусы "разработали тщательно продуманную схему с целью сфальсифицировать сообщение о бомбе", полагает американская сторона.

В результате самолет был вынужден совершить посадку в Минске, чтобы белорусские власти могли арестовать политического активиста, выступавшего с их критикой и разыскиваемого Минском по подозрению в провоцировании "массовых беспорядков", а также его девушку, добавили в Минюсте. Подобный сговор не только нарушил международные нормы и уголовное законодательство США, но потенциально поставил под угрозу жизни невинных пассажиров, отметили в ведомстве.