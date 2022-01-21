Политика Зеленский прокомментировал военную поддержку со стороны администрации Байдена

2022-01-21 13:11

С начала президентства Джо Байдена военная поддержка Украины со стороны США выросла, главной задачей является сохранение территории страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Достаточна ли она, я бы не сказал, но речь не о конкретном американском президенте. Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки", - сказал Зеленский.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, какое именно оружие было предоставлено, и какое еще Украина хотела бы получить от США.

Зеленский в очередной раз заявил о необходимости введения санкций против России до возможного начала военной агрессии.

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? … Как страна, которая строит мощную экономику и проводит реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?", - спросил украинский президент.

Он отметил, что с большой вероятностью санкции, введенные после начала военных действий, не сдержат дальнейшую агрессию России.

"Санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить. Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? …на вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было". Я думаю, что это неправильно", - считает Зеленский.

Он также напомнил свое предложение о встрече с президентами США и России. "Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны", - отметил он.

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень масштабная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию", - добавил Зеленский.

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