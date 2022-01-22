Политика Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь

2022-01-22 11:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских судей и компаний.

Об этом сказано на сайте главы государства.

В частности под санкции попали компании "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", "Страховая бизнес группа".

Зеленский также ввел в действие санкции против 18 российских судей.

Ограничения предусматривают:

  • блокировку активов;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Срок применения санкций составляет 5 лет.

Кроме того под санкции попал известный российский дизайнер Артемий Лебедев, который является арт-директором студии "Студия Артемия Лебедева".

Санкции введены сроком на 5 лет и предполагают блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; остановку финансовых операций.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине

2022-01-21 17:31

От коронавируса минимум одной дозой привиты уже более 15 млн украинцев

2022-01-21 14:47

Британия прислала в Украину 2 тыс ракетных установок и отряд спецназа рейнджеров

2022-01-21 11:15

КАРТА Прогноз погоды на пятницу - 21 января объявлено штормовое предупреждение

2022-01-21 10:45

Еще новости в разделе "Политика"

Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь

2022-01-22 11:30

фото В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

2022-01-22 10:00

Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине

2022-01-21 17:31

Власти США обвинили официальный Минск в воздушном пиратстве и сговоре

2022-01-21 15:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь 2022-01-22 11:30
фото В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия 2022-01-22 10:00
Сенаторы США зарегистрировали законопроект ускоренной поставки оружия Украине 2022-01-21 17:31
Власти США обвинили официальный Минск в воздушном пиратстве и сговоре 2022-01-21 15:48