Политика Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь

2022-01-22 11:30

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских судей и компаний.

Об этом сказано на сайте главы государства.

В частности под санкции попали компании "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", "Страховая бизнес группа".

Зеленский также ввел в действие санкции против 18 российских судей.

Ограничения предусматривают:

блокировку активов;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Срок применения санкций составляет 5 лет.

Кроме того под санкции попал известный российский дизайнер Артемий Лебедев, который является арт-директором студии "Студия Артемия Лебедева".

Санкции введены сроком на 5 лет и предполагают блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; остановку финансовых операций.