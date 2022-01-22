Украина ввела санкции против российских компаний, судей и дизайнера: о ком речь

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских судей и компаний.
Об этом сказано на сайте главы государства.
В частности под санкции попали компании "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", "Страховая бизнес группа".
Зеленский также ввел в действие санкции против 18 российских судей.
Ограничения предусматривают:
Срок применения санкций составляет 5 лет.
Кроме того под санкции попал известный российский дизайнер Артемий Лебедев, который является арт-директором студии "Студия Артемия Лебедева".
Санкции введены сроком на 5 лет и предполагают блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; остановку финансовых операций.