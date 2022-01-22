Политика США рассматривают военные меры против РФ в случае эскалации в Украине, - поспред США

2022-01-22 13:30

 

США рассматривают не только экономические, но и военные меры против России в случае вторжения ее войск в Украину. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Посол США в ООН выразила надежду, что Россия не будет переходить границы и ситуация не ухудшится. По ее словам, США учитывают все возможные сценарии и не исключают силовых действий в случае необходимости.

"Мы продолжаем работать с Россией дипломатически, надеемся найти решение этой проблемы, но если мы потерпим неудачу, мы ответим на все действия, которые Россия предпримет против Украины", - отметила Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что США оказывает финансовую военную поддержку Украине.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена в Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам", - сказала она.

Напомним, что США готовы созвать совет безопасности ООН из-за ситуации в Украине. Об этом заявила Томас-Гринфилд.

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