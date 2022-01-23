Политика МИД возможно признание Россией "ЛДНР": это будет очевидным выходом из "Минска"

2022-01-23 15:00

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией "ЛДНР" будет означать выход Москвы из минских соглашений. Ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".

"Признание "ДНР" и "ЛНР" Россией станет очевидным и полным выходом Москвы из минских договоренностей", - Кулеба, комментируя предложение депутатов Коммунистической партии РФ.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что если РФ признает "ЛДНР", то последствия этого для Украины будут более опасными, чем аналогичные сценарии в Грузии.

Отметим, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сегодня не рассматривает возможность признания "ЛДНР".

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