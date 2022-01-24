Политика Зеленский и Мишель обсудили вопросы безопасности

2022-01-24 19:20

Собеседники обсудили вопросы подготовки уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических и политических санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили координацию международных политико-дипломатических усилий для деэскалации ситуации безопасности вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в понедельник, 24 января.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно сохранение единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина не будет подвергаться провокациям, а вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

"Благодарю вас, господин Президент Европейского совета, и лидеры стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашем государстве и поддерживают нас, выполняя свою работу", - сказал Зеленский.

Собеседники также обсудили вопросы подготовки Евросоюзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития украинской экономики в условиях нынешней ситуации безопасности. Он поблагодарил ЕС за своевременное решение о выделении €1,2 млрд макрофинансовой помощи, принятое, в частности, по результатам недавнего разговора Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Наконец, лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и ЕС на 2022 год. В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина - ЕС. Уже в середине 2022 года с участием руководства ЕК, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США немедленно ввести санкции против РФ. Владимир Путин не понимает неопределенных угроз, подчеркнул Зеленский и добавил, санкции против СП-2 должны быть введены сейчас.

Также глава Минобороны Алексей Резников призвал Запад ввести санкции против РФ. Экономические санкции можно ввести до военного вторжения России в Украину. Это "важный шаг", подчеркнул министр.