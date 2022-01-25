Политика СМИ узнали об ответе США на требования России

2022-01-25 16:40

Вашингтон в ответе не сделает конкретных предложений России по гарантиям безопасности, узнали СМИ.

В ответе по гарантиям безопасности, которые требует Россия, США обозначат области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ. Об этом во вторник, 25 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Издание ссылается на европейского чиновника, поскольку США координируют свой ответ России с ЕС и НАТО.

"В ответе вряд ли будет подробное обсуждение этих требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также действия РФ, которые вызывают тревогу у Европы", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, в России ждут ответ США по гарантиям безопасности на этой неделе.

Передать РФ письменные предложения по безопасности также вскоре намерено НАТО.