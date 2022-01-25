Политика В Украину доставлена новая партия военной помощи США

2022-01-25 21:40

Во вторник, 25 января в аэропорт "Борисполь" прибыл еще один груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки ВСУ в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом корреспондент УП из аэропорта "Борисполь".

Специальный рейс из США должен был прибыть еще во вторник утром, но по неизвестным причинам прибыл в 15:50. Очередная партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине. Спецрейс из США разгружают в терминале В.

О доставке также написал журналист BuzzFeed Кристофер Миллер. Он отметил, что самолет доставил "300 Javelin" и боеприпасы.