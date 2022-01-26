Политика В США готовят ответ на требования России к НАТО и ЕС

2022-01-26 17:40

Соединенные Штаты координируют свой письменный ответ на требования Кремля по гарантиям безопасности с Евросоюзом и НАТО.

Об этом со ссылкой на официального представителя ЕС, попросившим не раскрывать его имя, сообщило агентство Bloomberg.

«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – объяснил собеседник.

Между тем, источник Bloomberg признал, что на данный момент письменный ответ США согласовывается.