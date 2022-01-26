Политика Кулеба рассказал о разнице во взглядах на агрессию РФ в США и Украине

2022-01-26 21:00

Глава МИД подчеркнул, что безопастностные оценки Киева и Вашингтона совпадают. Просто в США делают акцент на военном вторжении кремля, тогда как Украина рассматривает все сценарии давления на страну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, какая разница между оценкой ситуации с угрозами Российской Федерации в США и Украине.

Об этом, со ссылкой на онлайн-брифинг главы внешнеполитического ведомства, сообщило информационное агентство "УНИАН".

Так министр считает, что угроза полномашстабного вторжения появилась ещё в 2014 году, когда Россия захватила Крым и часть восточных районов Украины, которые контролирует до сих пор. Он отметил, что Киев и Вашингтон одинаково оценивают ситуацию и риски безопасности.

"Разница между ними и нами заключается в том, что мы концентрируем внимание на каждый и любой сценарий, которые мы должны учитывать, поскольку Россия имеет достаточно изящный набор инструментария для оказания давления на Украину, когда Соединенные Штаты конкретно подчеркивают вероятность военного вторжения в Украину", - рассказал глава Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба добавил, что Киев постоянно сотрудничает не только с американскими партнёрами, но и сдругими союзниками. поэтому, нет такой информации, которую бы не знало украинское руководство или партнёры Украины.

Министр добавил, что в Киеве прекрасно понимают рост рисков из-за стягивания войск к границе страны. Но "не имеет значения, как много раз в день об этом говорить", считает глава МИД. Власти, по его мнению, должны быть сосредоточены на усилении потенциала страны для сдерживания любого сценария Кремля.