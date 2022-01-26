Политика США ответили РФ по "гарантиям безопасности"

2022-01-26 19:20

 

Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ, чтобы передать письменные ответы США на российские предложения по "гарантиям безопасности". Об этом сообщает издание Коммерсант в среду, 26 января.

По информации издания, Салливан доставил два документа: один от США, второй от НАТО.

Накануне Bloomberg писал, что ответ США на российские предложения может содержать:

перечень сфер, которые США и НАТО готовы обсуждать с Россией;
перечень действий и поступков России, которые вызывают беспокойство у Европы.

По информации агентства, вряд ли в своем ответе США будут обсуждать требования "гарантий безопасности" РФ.

В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс накануне заявил, что США показали Украине предварительное содержание документа, чтобы услышать мнение украинских партнеров и учесть его в конечном тексте ответа Кремлю.

"Эти ответы не будут сюрпризом для НАТО, для Европейского союза и для Украины", - подчеркнул Прайс, отметив, что для России американский ответ также не будет сюрпризом.

Отметим, заместитель Лаврова Александр Грушко ранее заявил, что РФ уже получила некоторые устные ответы от Запада, а теперь ждет письменные.

Также РФ обещали "принять меры", если Запад не ответит. Россия предпримет "необходимые ответные меры", если не получит конструктивного ответа от Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Политика

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