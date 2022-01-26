Политика видео Брифинг Ермака после Нормандской встречи в Париже: онлайн-трансляция

2022-01-26 19:37

 

Запущена трансляция Брифинга Андрея Ермака о переговорах в Нормандском формате, который начнется уже с минуты на минуту.

В Париже прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Представители Украины, России, Франции и Германии провели переговоры по ситуации на Донбассе. Украину представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее журналисты сообщали, что на повестку дня встречи вынесен вопрос согласования даты переговоров украинских властей с главарями боевиков относительно т. н. "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того советники обсудили "гуманитарные аспекты будущего Украины".

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