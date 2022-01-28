Политика Румыния запросила увеличения численности войск НАТО на своей территории

2022-01-28 13:24

Румыния на фоне опасений по поводу угрозы российского вторжения в Украину желает расширить присутствие войск НАТО на своей территории.

"Мы готовы к более широкому присутствию сил Альянса", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в телеобращении к народу после заседания Высшего совета обороны.

Кроме того, Йоханнис пообещал активно добиваться размещения дополнительных войск НАТО на территории Румынии. Он призвал НАТО и ЕС к единству и солидарности на фоне конфликта между Россией и Украиной. "В спровоцированном Россией кризисе в сфере безопасности на карту поставлена безопасность не только Украины и не только Европы, но и всего евро-атлантического пространства", - подчеркнул Йоханнис.

Румынский президент также сообщил, что его страна готовится к приему беженцев на тот случай, если Россия "откажется от пути диалога", и начнутся боевые действия.

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