Политика Зеленский дал оценку встрече Ермака в Париже

2022-01-27 16:20

Переговоры имели конструктивный характер и позволяют определить возможность достижения решений, необходимых для мира, отметили в ОП.

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт встречи политических советников лидеров нормандской четверки, состоявшейся накануне в Париже. Украину на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ОП отметили, что переговоры продолжались более восьми часов, были содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира.

Также отмечается конструктивный характер встречи и намерение продолжить переговоры через две недели в Берлине.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – сказал Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.

"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - сказано в сообщении.