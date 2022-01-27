Политика В МИД России высказались о вероятности нападения на Украину

2022-01-27 20:20

Дипломат также констатировал "затишье" на Донбассе

В Москве назвали "неприемлемой" саму мысль о войне между Россией и Украиной.

Об этом замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил в четверг на брифинге в Москве, сообщает на российский "Интерфакс".

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев. Представитель страны-агрессора добавил: "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

Также Зайцев отметил, что на линии столкновения на Донбассе наблюдается определенное затишье.

"Констатируем сравнительное затишье на линии столкновения на Донбассе, количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он. Дипломат добавил РФ, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее стало известно, что Зеленский проведет телефонный разговор с Байденом.