Политика Германия предложила Украине альтернативу вместо поставок оружия

2022-01-27 20:40

Министр обороны ФРГ Бербок ещё раз заявила, что Берлин не будет поставлять летальное оружие. Вместо этого, Германия готова помочь в восстановлении защитного бункера под Одессой

Министр обороны Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев в военной сфере, но только не оружием.

Об этом, со ссылкой на выступление главы оборонного ведомства ФРГ в Бундестаге, сообщает информационное агентство "Укринформ".

"И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я хотела бы об этом четко заявить – чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные каски".

Германия окажет помощь и в восстановлении защитного бункера под Одессой. По словам Анналены Бербок, несколько дней назад в Берлин поступил призыв поддержать восстановительные мероприятия. 28 января немецкая делегация посетит объект для ознакомления.

Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца продолжит политику Ангелы Меркель и не будет поставлять оружие в зоны военного конфликта.