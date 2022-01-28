Политика К ситуации вокруг угрозы вторжения РФ в Украину подключился Китай

2022-01-28 18:28

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив ситуацию вокруг Украины, сообщает Синьхуа.

"Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, являются основным политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы практически. Китай будет поддерживать любые усилия, отвечающие направлению и духу этих соглашений", – говорится в сообщении.

Глава МИД КНР призвал все стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что могло бы стимулировать напряженность или раздуть кризис. Ван И подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть достигнута из-за вреда безопасности других, а региональная безопасность может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных блоков.

По его словам, в ХХІ веке все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров.

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