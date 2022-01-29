Экономика Шевченко оценил ситуацию с падением гривны

2022-01-29 11:35

Глава НБУ заявил, что ожидания ухудшились из-за постоянного нагнетания

Глава Национального банка Кирилл Шевченко дал оценку ситуации на валютном рынке, назвав ее контролируемой, несмотря на снижение стоимости украинских активов.

Об этом он сказал во время круглого стола 28 января.

Шевченко отметил, что ожидания участников рынка ухудшились из-за постоянного нагнетания. Это и повлекло за собой снижения стоимости украинских активов и девальвации гривны.

"Ситуация - сложная, но не критическая", - сказал Шевченко.

Он объяснил, что у Украины есть достаточное количество резервов, которые позволят сглаживать валютные колебания на рынке. Отметим, что с начала года регулятор уже продал с этой целью 1,5 млрд долларов.

Шевченко добавил, что, несмотря на ситуацию на рынке, к административным ограничениям НБУ прибегать не будет, а продолжит использовать рыночные инструменты.

"Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что может быть даже коррекция", - добавил он.

Также глава НБУ отметил, что шок, вызванный угрозой вторжения России, меньше, чем возникший на фоне пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Это значит, что ситуация на рынке – контролируемая.

Шевченко отметил, что валютный рынок Украины имеет надежную макроэкономическую основу и сейчас более устойчивый к шокам. Кроме того, в хорошей форме и банковская система, которая имеет значительный запас капитала.