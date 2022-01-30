Политика США готовы поддержать Украину в случае вторжения РФ – Байден

2022-01-30 14:30

 

Что решили в Белом доме?

Для того, чтобы усилить безопасность восточной Европы, Соединённые Штаты Америки отправляют в страны НАТО военные подразделения США. В этом лично заверил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

По словам американского лидера, случится это уже в ближайшее время. При этом Байден признался, что на данный момент не имеет свежих данных по обстановке в Украине, сообщает cnn.

В Пентагоне добавили, что США существенно нарастили степень боевой готовности для оперативной переброски в восточную Европу 8, 5 тыс. солдат. При этом указывается, что военнослужащих перебросят в случае военного вторжения России в Европу.

Отмечается, что перед этим громким заявлением Байдена генерал США Марк Милли предупреждал, что российское вторжение в Украину обернётся «кошмаром» и обратился к Кремлю с призывом выбрать дипломатический путь разрешения кризиса.

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Политика

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