Политика Госдеп США срочно эвакуирует из Беларуси семьи американских дипломатов

2022-02-02 14:42

Госдепартамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"Государственный департамент отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается в сообщении, на фоне необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе непредсказуема.

Также в Госдепе предупредили американцев о произвольном применении законов в стране и угрозе задержания.

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