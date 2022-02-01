Экономика Великобритания даст Киеву 88 миллионов, чтобы снизить зависимость от РФ

2022-02-01 15:15

Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы "снизить зависимость от российских энергоносителей". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии, которое было опубликовано во вторник, 1 февраля.

Страна активно участвует в защите верховенства права в Украине и преодолении коррупции, что укрепляет способность страны противостоять антидемократическому влиянию.

"Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов… поддержит эту деятельность и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей", - говорится в сообщении.

Выделение средств правительство Британии анонсировало в день, когда запланирован визит премьер-министра Бориса Джонсона в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации со стороны России.