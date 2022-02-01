Политика Байден определился с кандидатурой посла США в Украине, – CNN

2022-02-01 19:20

 

Президент США Джо Байден планирует назначить послом в Украине Бриджет Бринк.

Дипломат в настоящее время представляет Вашингтон в Словакии, сообщает CNN.

Назначение произойдет, когда формальное подтверждение даст украинская сторона, отмечает телеканал.

У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года. На данный момент в американском посольстве в Киеве в должности временной поверенной в делах служит Кристина Квин.

Бринк с августа 2019 года представляет США в Словакии. С 2015 по 2018 годы она занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Она также занимала должность заместителя главы представителя в посольствах США в Узбекистане (2014-2015) и в Грузии (2011-2014).

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