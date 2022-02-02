Экономика Что будет с курсом доллара в ближайшее время - прогноз аналитиков

2022-02-02 14:11

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля 2022 года установлен на уровне 28,32 гривны за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.

НБУ на сегодня установил курс на таком уровне: 28,318 гривны за 1 доллар (-0,1375 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составлял 28,4555 гривны за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках – около 29,0/29,2 грн.