Политика США могут отправить военных в Украину для содействия в эвакуации

2022-02-02 22:00

Часть контингента войск Соединённых Штатов Америки, которые отправляются в Европу, может быть направлена в Украину для помощи в эвакуации.

Об этом, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Джо Байдена, сообщило информационное издание NBC News.

"Эти силы не собираются воевать в Украине. Они реагируют на текущие условия", - заявил журналистам источник.

Джо Байден распорядился направить в Европу дополнитльный контингет войск численностью более трёх тысяч из-за военной активности Российской Федерации на границе с Украиной.

Две тысячи военных будут направлены в Польшу и Германию. Ещё часть военных будут отправлены на юго-восток Европы, в том числе - в Румынию.