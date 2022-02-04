Экономика НБУ за месяц потратил рекордную сумму на удержание курса гривны

2022-02-04 14:29

Нацбанк Украины в январе продал на межбанке 1 511,2 млн долларов, а купил всего 197,7 млн долларов, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, продажа валюты в январе стала максимальной с марта 2020 года, когда центробанк потратил из резервов 2 189,6 млн долларов.

Также сообщается, что население Украины в январе продало банкам наличной и безналичной валюты на 2 086,9 млн долларов и купило на 2 340,5 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 253,6 млн долларов.

За прошлый год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов.

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