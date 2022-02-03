Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между двумя странами.
В церемонии подписания приняли участи премьер-министр Украины Денис ШМыгаль и глава Министерства торговли Турции Мехмет Муш.
Глава государства Владимир Зеленский назвал произошедшее историческим моментом, "к которому и Киев, и Анкара очень долго шли".
Турция будет поощрять украинские компании выходить на свой рынок, а Украина рассчитывает на ответные инвестиции.
В основе соглашения о ЗСТ лежит обнуление пошлин на 10 тыс. 377 товарных позиций, что составляет 95% экспортной продукции. Сейчас Украина реализует только десятую часть - 1,1 тыс. видов товаров.
Главным достижением Киева эксперты называют отмену увеличения дополнительных пошлин, что даст возможность реализовывать товары в Турции не выше максимального уровня, установленного членством Анкары в ВТО.