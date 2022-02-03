Политика Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

2022-02-03 20:40

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между двумя странами.

В церемонии подписания приняли участи премьер-министр Украины Денис ШМыгаль и глава Министерства торговли Турции Мехмет Муш.

Глава государства Владимир Зеленский назвал произошедшее историческим моментом, "к которому и Киев, и Анкара очень долго шли".

Вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что договор может прибавыить к ВВП Украины 2% в год. Например, в 2020 году товарооборот между странами составил свыше 7 млрд долл, из которых 4,1 млрд долл составил украинский экспорт, з,2 млрд долл - импорт.

Турция будет поощрять украинские компании выходить на свой рынок, а Украина рассчитывает на ответные инвестиции.

В основе соглашения о ЗСТ лежит обнуление пошлин на 10 тыс. 377 товарных позиций, что составляет 95% экспортной продукции. Сейчас Украина реализует только десятую часть - 1,1 тыс. видов товаров.

Главным достижением Киева эксперты называют отмену увеличения дополнительных пошлин, что даст возможность реализовывать товары в Турции не выше максимального уровня, установленного членством Анкары в ВТО.