Политика Запрет Хашогги: Госдепартамент США ввел санкции против Беларуси

2022-02-04 15:48

Госдепартамент США ввел визовые рестрикции против граждан Беларуси, которые за рубежом осуществляли деятельность, направленную против сограждан-диссидентов. 

Так, новые ограничения запущены в рамках "Запрета Хашогги".

"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Беларуси за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - указано в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

В Госдепе напомнили о попытке насильно вернуть в Минск белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

"Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми другими, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать несогласных", - отметили в ведомстве и призвали Александра Лукашенко "прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов".

subscriber subscriber

Еще по теме

Москва перебросила в Беларусь ракетные комплексы С-400

2022-02-04 09:40

НА БАЗЕ СВОИХ БИОЛАБОРАТОРИЙ В УКРАИНЕ И ГРУЗИИ ПЕНТАГОН ПРОВОДИТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, – БОЛГАРСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА-РАССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ГАЙТАНДЖИЕВА

2022-02-03 13:48

В Пентагоне небанально отреагировали на слив секретных данных по переговорам с Москвой

2022-02-03 12:40

документ Секретные документы по переговорам США, НАТО и РФ попали в свободный доступ

2022-02-03 09:21

Еще новости в разделе "Политика"

Запрет Хашогги: Госдепартамент США ввел санкции против Беларуси

2022-02-04 15:48

Глава Европейской комиссии заявила, что Северный поток-2 нельзя исключать из списка санкций

2022-02-04 13:45

С 7 января бензин подорожает! Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину

2022-02-04 08:26

Украинцам могут запретить обмен валюты

2022-02-03 22:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Запрет Хашогги: Госдепартамент США ввел санкции против Беларуси 2022-02-04 15:48
Глава Европейской комиссии заявила, что Северный поток-2 нельзя исключать из списка санкций 2022-02-04 13:45
С 7 января бензин подорожает! Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину 2022-02-04 08:26
Украинцам могут запретить обмен валюты 2022-02-03 22:00