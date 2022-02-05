Политика В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о вторжении в Украину

2022-02-05 12:30

 

Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о вторжении России в Украину, заявил, что "любая искра" в напряженной ситуации опасна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о вторжении РФ в Украину демонстрирует, насколько опасна спровоцированная Западом напряженность. Об этом сообщает ТАСС.

"Вряд ли это могло быть провокацией, вряд ли это была провокация - здесь не следует преувеличивать", - сказал Песков.

Он отметил, что само агентство уже принесло извинения за ложную публикацию.

"Подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона, потому что именно эти заявления, именно действия по стягиванию войск к нашим границам и так далее, именно действия по ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями - они ведут именно к такой напряженности, а во время такой напряженности любая искра чрезвычайно опасна", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, американское агентство Bloomberg в пятницу, 5 февраля, опубликовало на своем сайте заголовок "Россия вторглась в Украину", а затем признало ошибку и удалило публикацию.

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