Политика Страны НАТО установили воздушный мост для поставок вооружений в Украину

2022-02-07 17:40

 

Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) установили так называемый "воздушный мост" для переправки вооружений и боеприпасов в Украину.

Об этом сообщило информационное издание The Wall Street Journal.

В частности, Конгресс США был уведомлен о том, что Украине будут переданы пять российских транспортных вертолётов "Ми-17", которые использовались в Афганистане.

Кроме того, в Ващингтоне обеспокоены тем, что ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов. Большая часть их запасов была уничтоженав результате различных инцидентов (в частности взрывов, к которым, не исключают в Вашингтоне, могла быть причастна Москва). А единственный завод по их производству располагался в Луганске и находится под контролем оккупантов.

До создания "воздушного коридора", боеприпасы Киеву передавали только США и Турция, рискуя испортить отношения с РФ. Теперь к ним присоединились Великобритания и страны Балтии. Польща и Чехия выразили готовность сделать это в самое ближайшее время.

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Политика

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Еще одна группа военных США прибыла в Польшу. Высадилась в 70 км от Украины 2022-02-07 17:00
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