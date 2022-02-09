Экономика Российский газовый монополист более чем в два раза увеличил свой доход от экспорта

2022-02-09 09:46

Российский газовый монополист Газпром по итогам 2021года более чем в два раза увеличил свой доход от экспорта трубопроводного газа – до $55,5 млрд. 

Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, объем экспорта газа в 2021 году вырос на 0,5% по сравнению с 2020 годом – до 203,5 млрд кубометров. При этом объем экспорта в декабре вырос на 12,4% в месячном выражении – до 16,1 млрд кубометров.

Доходы Газпрома от экспорта газа увеличились в месячном выражении на 15,8% – до 8,34 млрд долларов, а в годовом – почти в 2,2 раза.

Цена газа в декабре составляла 517,8 доллара против 156,6 доллара в декабре 2020 года. Средняя же цена газа по году составила 272,8 доллара.

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