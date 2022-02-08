Политика После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности

2022-02-08 16:45

Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Она состоялась после российско-французских переговоров в Москве.

Первые подробности встречи Зеленского и Макрона:

Что сказал Зеленский:

общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов,

необходимость экономической поддержки Украины,

в ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки",

Ответил Путину на фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица" - " Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор",

Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", Ответил на угрозы Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов - "Если есть желание в каменный век перейти - можем сделать так. Что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь".

Что сказал Макрон:

С 2014 года украинцы защищают свою Родину,

Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины,

Путин ему подтвердил, что будет выполнять минские соглашения,

Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.

Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество,

В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам порядок,

"Путин уверял, что не инициировал эскалацию. Но мы видим базы в Беларуси, маневры"

8 февраля состоялись переговоры Зеленского и Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с Путиным, с которым обсудил ситуацию у границ Украины.

ВСТРЕЧА ПУТИНА И МАКРОНА

Макрон провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

БЫЛА СДЕЛКА?

Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. Впрочем, в России официально это опровергают.