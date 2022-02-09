Политика Лидеры Германии, Франции и Польши сделали совместное заявление по российской угрозе

2022-02-09 10:12

Лидеры Германии, Франции и Польши Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.

Соответствующее обращение было сделано по итогам переговоров лидеров трех стран в формате так называемого Веймарского треугольника в Берлине.

"Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Берлин, Париж и Варшава придерживаются принципов, закрепленных в "различных документах ОБСЕ".

Как подчеркивается, "три страны будут и впредь тесно согласовывать свои действия с партнерами в ЕС и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве".

Лидеры трех стран "призывают Россию способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте". При этом Шольц, Макрон и Дуда заявили о "готовности к конструктивному участию в предметных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес". Они подчеркнули, что "любая новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену".

Канцлер и президенты были едины во мнении, что НАТО должна "постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания с готовностью скорректировать ее, если это будет необходимо, в свете ухудшения ситуации с безопасностью", в том числе в рамках инициативы Enhanced Forward Presence (англ. "усиленное присутствие на переднем крае").

Шольц, Макрон и Дуда выразили обеспокоенность в связи с наращиванием российских войск "внутри и за пределами Украины" и заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитету последней.

"Они высказались за дипломатические усилия и поддержали "нормандский формат" в деле выполнения минских соглашений. Члены Веймарского треугольника будут и впредь выступать за обеспечение безопасности и стабильности в регионе и соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины", - утверждается в заявлении.