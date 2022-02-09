Экономика Япония показала, что способна заменить Россию, как поставщика газа в страны ЕС

2022-02-09 15:46

Из Японии в Европу направились несколько танкеров со сжиженным газом, сообщил в среду, 9 февраля, министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

"Несколько танкеров с СПГ, который японские компании могут реализовывать по своему усмотрению, уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале", - сообщил он.

Еще несколько танкеров планируется направить в марте. Хагиуда подчеркнул, что в вопросах поставки этого ресурса в Европу, столкнувшейся с "острой нехваткой газа", энергетическая безопасность Японии стоит и будет стоять на первом месте.

Напомним, ранее японское правительство заявило о готовности поставлять сжиженный природный газ в ЕС в случае, если начнутся перебои с его обеспечением из-за возможного вторжения РФ в Украину.

По информации Kyodo news, перед поставкой газа на европейский рынок Япония сначала убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех нужд страны.