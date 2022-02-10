Политика Президент Литвы намерен добиваться размещения в стране войск США на постоянной основе

2022-02-10 13:11

Власти Литвы на фоне обострения конфликта вокруг Украины намерены обратиться к администрации США с просьбой разместить своих солдат в стране на постоянной основе.

"Конечно, мы будем говорить об этом с США, чтобы убедиться, что размещенные на ротационной основе солдаты останутся в Литве навсегда", - заявил  литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, это стало бы лучшей мерой укрепления безопасности и сдерживания, которую НАТО могла бы принять не только для Литвы, но и для всего региона.

С 2019 года США размещают в Литве около 500 солдат, включая технику. Боевые группы сменяют друг друга по ротации.

Кроме того, Вильнюс ждет военной помощи от Германии в области ПВО. Замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что его страна считает "абсолютно необходимым" усилить присутствие войск НАТО в Литве: "Но важно также, чтобы Германия и другие государства, имеющие зенитные ракеты или зенитные орудия, усилили нашу противовоздушную оборону, перебросив в Литву соответствующую военную технику".

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Президент Литвы намерен добиваться размещения в стране войск США на постоянной основе 2022-02-10 13:11