Политика Москва под предлогом учений перебросила в Крым шесть больших десантных кораблей

2022-02-11 15:15

Москва перебросила шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в аннексированный Севастополь, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

В состав группы входят корабли: Королев, Минск, Калининград, Петр Моргунов, Георгий Победоносец и Оленьогорский горняк.

Корабли примут участие в военно-морских учениях.

"В ближайшее время отряд крупных десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.

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