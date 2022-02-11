Москва под предлогом учений перебросила в Крым шесть больших десантных кораблей

Москва перебросила шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в аннексированный Севастополь, сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.
В состав группы входят корабли: Королев, Минск, Калининград, Петр Моргунов, Георгий Победоносец и Оленьогорский горняк.
Корабли примут участие в военно-морских учениях.
"В ближайшее время отряд крупных десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.