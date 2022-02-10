Политика Глава МИД РФ посоветовал персоналу посольства в кратчайшие сроки покинуть Украину

2022-02-10 15:14

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.

"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", – заявил Лавров после завершения переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

Напомним, еще в январе в издании The New York Times появилась информация о том, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Сообщалось, что 5 января 18 человек (в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве) уехали в Москву. Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова уедут из Украины в последующие дни.