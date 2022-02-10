Политика В США отреагировали на учения войск России в Беларуси

2022-02-10 19:40

В администрации президента США Джо Байдена назвали проведение Россией совместных с Белоруссией военных учений действием, направленным на эскалацию.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если вы посмотрите на подготовку этих военных учений – мы рассматриваем это как действия, направленные скорее на эскалацию, чем на деэскалацию", – сказала официальный представитель администрации США.

Она подчеркнула, что сосредоточение российских войск вблизи Украины, в том числе в Беларуси, вызывает обеспокоенность Вашингтона.

Псаки также прокомментировала оценки, появившиеся после визита президента Франции в Москву – будто российская сторона демонстрирует готовность проводить дипломатический диалог. "Мы смотрим на действия, и мы не видели усилий, направленных на деэскалацию с российской стороны", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома также проинформировала, что Байден говорил с Макроном после его переговоров с Путиным. Кроме того, президент США принимал на этой неделе канцлера Германии, а в ближайшие дни намерен пообщаться с другими европейскими лидерами по поводу агрессии РФ против Украины.

В то же время на вопрос, собирается ли Байден поговорить с Путиным, Псаки ответила, что на сегодняшний день у нее "нет таких анонсов".