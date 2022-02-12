Политика США намерено "сливают" разведданные о РФ - СМИ

2022-02-12 10:00

Обнародуя возможные планы Кремля по вторжению в Украину, в Белом доме надеются лишить Путина элемента неожиданности и заставить усомниться в своих силах.

Администрация президента США Джо Байдена специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий. Об этом сооабщет CNN со ссылкой на свои анонимные источники в Белом доме, Госдепе и разведке США.

В Белом доме сообщают, что раскрытие информации было тщательно скоординировано между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать российское планирование, притупить эффективность любых операций и, наконец, сдерживать военные действия.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох, а российские военные и разведчики жалуются на раскрытие их планов Соединенными Штатами.

"Россияне интересуются, есть ли у них крот. Это (обнародование информации - ред.) полезно, чтобы заставить их усомниться в себе", - отмечает собеседник издания.

Журналисты напомнили, что у этой тактики есть несколько громких прецедентов времен холодной войны. В 1962 году администрация президента Джона Кеннеди опубликовала фотографии советских баллистических ракет, размещенных на Кубе на фоне обострения из СССР, отчасти для того, чтобы убедить скептически настроенную прессу в США и Британии.

"В 2022 году цель более оперативна: это попытка лишить России того же элемента неожиданности, которым она воспользовалась в 2014 году, когда оккупировала Крым", - говорится в статье.

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

Позже ряд других СМИ сообщил, что Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля. Кроме того, США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: "Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя".