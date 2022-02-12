Политика В США рассказали, как будет происходить нападение России на Украину

2022-02-12 11:30

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Россия сосредоточила достаточно сил для масштабной военной операции против Украины и может начать ее в любой день.

Как рассказал советник Джо Байдена, американские граждане должны покинуть территорию Украины как можно быстрее. Он заявил, что американская разведка и администрация Белого дома не могут предсказать будущее, но все риски нужно учитывать, особенно, когда они очень высоки.

По словам Салливана, нападение РФ может начаться с массированных бомбардировок, в результате которых «погибнут мирные жители независимо от национальности». Он также заявил, что дальше произойдет вторжение большого количества военных сил и попытка прорыва к Киеву.

При таких условиях не будет возможности организовать эвакуацию американских граждан. Коммерческие рейсы из Украины будут остановлены. Также неизвестно, как будет работать железнодорожный транспорт.

При этом Салливан отметил, что пока неизвестно, отдал ли президент РФ Владимир Путин приказ на наступление.

Отметим, что сегодня 12 февраля президент США Джо Байден должен снова поговорить с Путиным.